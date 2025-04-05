Горнолыжный сезон в России завершается

В северокавказских республиках и в Сочи горнолыжный сезон завершается в конце этой недели. Несмотря на прежние обильные снегопады, пригодный для этого вида спорта снежный покров уже истаял, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, о чем в воскресенье, 6 апреля, ТАСС.
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