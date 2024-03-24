Хуситы: атаковать русские и китайские суда в Аденском они не будут

Подвергаться нападениям они не будут – йеменская военно-политическая группировка «Ансар Аллах». Русские и китайские суда, проходящие через Аденский залив и Красное море, могу чувствовать себя в полной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии