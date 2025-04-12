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Трагедия на F-16: 26-летний пилот Павел Иванов погиб в Украине

Трагедия на F-16: 26-летний пилот Павел Иванов погиб в Украине

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