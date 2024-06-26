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Хуситы сообщили о первой атаке гиперзвуковой ракетой судна Израиля

Хуситы сообщили о первой атаке гиперзвуковой ракетой судна Израиля

Global Look Press/Osamah Yahya/dpa Йеменское шиитское движения "Ансар Алла" (хуситы) осуществили первую атаку израильского судна с помощью гиперзвуковой ракеты, сообщил в соцсети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа.

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