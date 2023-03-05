Эвелина Бледанс раскрыла секрет, как похудеть на три килограмма за шесть дней

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс выглядит очень свежо и молодо для своих 53 лет. На премьере фильма «Эскортница» Бледанс поделилась с журналистами секретами вечной молодости и рассказала, как ей удалось похудеть на три килограмма за шесть дней.