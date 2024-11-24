Mash: группа «Комбинация» воссоединилась после шести лет скандалов

Музыкальная группа «Комбинация» воссоединилась через шесть лет скандалов. Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова готовы дать эксклюзивное выступление на новогоднем корпоративе за 5 млн рублей, из которых большую часть суммы получит Апина, пишет издание Mash.