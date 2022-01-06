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Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году

Аналитик Сосновский назвал золото лучшим металлом для инвестиций в 2022 году

Москва, 6 января. Лучшим металлом для инвестиций в новом году будет золото, поскольку его цена растет во время экономического кризиса, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

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