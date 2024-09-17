CNN: Трамп продолжит участвовать в мероприятиях, несмотря на попытку покушения

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп продолжит участвовать во всех запланированных мероприятиях своей предвыборной кампании на текущей неделе, несмотря на попытку покушения.
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