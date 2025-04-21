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Для российских инвестпроектов в промышленности появятся меры поддержки

Для российских инвестпроектов в промышленности появятся меры поддержки

Ожидается, что разработанный комплекс мер будет включать снижение налоговой нагрузки для участников инвестиционных проектов, предоставление льготных кредитов на развитие производства, субсидирование части затрат на модернизацию оборудования, упрощение административных процедур для реализации проектов и дополнительные меры государственной поддержки производителей.

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