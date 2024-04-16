Игорь Борисов выступил модератором круглого стола в рамках XX Международного конгресса «Блищенковские чтения»

13 апреля 2024 года член ЦИК России Игорь Борисов в рамках XX Международного конгресса «Блищенковские чтения: Международное право в условиях глобального цивилизационного противостояния» провел в Российском университете дружбы народов им.
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