Глава МИД Швейцарии Кассис: мир на Украине не наступит без участия РФ

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Мирное решение конфликта на Украине невозможно без участия российской стороны и этот вопрос обсуждался в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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