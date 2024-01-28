"Известия": пилоты Falcon не смогут выполнять полеты из-за подделки документов

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев предоставили недостоверные сведения, подделав документы о прохождении подготовки для полетов на Flacon 10 в США, из-за чего их пилотские свидетельства аннулировали.
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