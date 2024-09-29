НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Западный издатель MMORPG Aion Classic проведет большой PvP-турнир в игре Помните, когд...

Западный издатель MMORPG Aion Classic проведет большой PvP-турнир в игре Помните, когд...

Западный издатель MMORPG Aion Classic проведет большой PvP-турнир в игреПомните, когда одной из важных особенностей MMORPG Aion было PvP с двумя фракциями? Судя по всему, Gameforge тоже помнит, поскольку издатель западной версии призывает игроков проявить свои PvP-таланты и принять участие в Aion Classic EU’s Triad of Champions.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх