Западный издатель MMORPG Aion Classic проведет большой PvP-турнир в игре Помните, когд...

Западный издатель MMORPG Aion Classic проведет большой PvP-турнир в игреПомните, когда одной из важных особенностей MMORPG Aion было PvP с двумя фракциями? Судя по всему, Gameforge тоже помнит, поскольку издатель западной версии призывает игроков проявить свои PvP-таланты и принять участие в Aion Classic EU’s Triad of Champions.