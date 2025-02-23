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Царьград

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Пожар в институте РАН: устанавливается ущерб от обрушения на 1000 кв.м

Пожар в институте РАН: устанавливается ущерб от обрушения на 1000 кв.м

В здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук в результате пожара обрушилась кровля и конструкции на площади более 1 тыс.

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