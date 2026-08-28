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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» предложил Кессиэ 3,5 млн евро в год и не готов повышать сумму. «Рома» тоже претендует на 29-летнего хавбека (GdS)

«Ювентус» встретился с представителями Франка Кессиэ для обсуждения потенциального трансфера. Туринцы готовы предложить полузащитнику зарплату 3,5 млн евро в год по двухлетнему контракту с возможностью продления на третий год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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