До открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось меньше месяца: обратный отсчет

Amic.ru запускает обратный отсчет до главного события этого года в Барнауле Меньше месяца остается до самого ожидаемого события этой осени (а пожалуй, и года) в Барнауле: до завершения ремонта моста в районе Нового рынка.
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