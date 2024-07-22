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России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

Родина одна, и гражданство должно быть единственным! У каждого человека только одна Родина. Только одно место на всем белом свете, которое ощущаешь своим.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Это у кого разум просыпается? У народа. Да он был всегда. Когда последний раз меняли конституцию, которую писали американцы, предлагали запретить двойное гражданство и запретить крупным государственным чиновникам иметь недвижимость в других странах. Но депутаты вдруг вспомнили, что вся их недвижимость находится в Казахстане и Белорусии и убрали из проекта предложенного на референдум эти поправки. Так что ни кто не просыпается. Не питай себя пустыми надеждами. как сказали в одном кино: &quot;Правительство живёт на другой планете.&quot; Ну и тебе статья из конституции &quot;Статья 62 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.&quot; Ну а поскольку изменить конституцию можно только на референдуме, то как показывает жизнь, он в России проходит раз в зо лет.
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8 час.
Сергей Чернев
А вы знаете, я сразу не понял о чём идёт речь:)) Старый, тупой, да ещё и с двойным гражданством. Рассмешу вас и немного удивлю: я родился на 38 параллели у Желтого моря, всю сознательную жизнь живу в России, но мои девчонки - дочь, внучка и правнучка волею судеб обитают за границей. До ковида я встречался с ними каждый год, оставаясь гражданином России в первую очередь. И таких как я, не олигархов и депутатов, имеющих родных за кордоном, тысячи. Вы предлагаете разлучить их навсегда, заставить покупать визы в бесконечных очередях?
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7 час.
Николай Артамонов
Не надо мешать всё в одну кучу!!!Во времена горбача и ельцина было настолько узаконенное незаконченное &quot;высшее&quot; образование:то магистратуры не было,то дальнейшего образования по первому полученному тоже не было.Да и знания студенты получали от преподавателей, которые сами для своего выживания ездили в польшу и продавали напильники или похожую технику!!!Была страна сраных уродов:горбача и алкаша ельцына!!!А это было не менее 10-15 лет!!!И где тогда могли молодые специалисты продолжить своё образование???Страна разваливалась!!!Умные,энергичные , стремящиеся к познаниям и непонимающие молодыё специалисты не могли понять,что творится в стране!!!А в других странах им предлагали гранты,дальнейшее образование за счёт приглашённых стран!!!!И что теперь эти, в то время уехавшие, образованные русские  люди виноваты в том, что у них есть другое гражданство???Просто подумайте!!!И не надо искать виноватых на стороне,когда ДВА ИДИОТА предали страну и до сих пор их никто конкретно не осудил!!!Такую СТРАНУ Тогда Потеряли, а ищем блох,когда &quot;виноватые давно известны&quot;!!!И Не Наказаны!!!
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6 час.

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