России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

Георгий Корнев Это у кого разум просыпается? У народа. Да он был всегда. Когда последний раз меняли конституцию, которую писали американцы, предлагали запретить двойное гражданство и запретить крупным государственным чиновникам иметь недвижимость в других странах. Но депутаты вдруг вспомнили, что вся их недвижимость находится в Казахстане и Белорусии и убрали из проекта предложенного на референдум эти поправки. Так что ни кто не просыпается. Не питай себя пустыми надеждами. как сказали в одном кино: "Правительство живёт на другой планете." Ну и тебе статья из конституции "Статья 62 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации." Ну а поскольку изменить конституцию можно только на референдуме, то как показывает жизнь, он в России проходит раз в зо лет.

Сергей Чернев А вы знаете, я сразу не понял о чём идёт речь:)) Старый, тупой, да ещё и с двойным гражданством. Рассмешу вас и немного удивлю: я родился на 38 параллели у Желтого моря, всю сознательную жизнь живу в России, но мои девчонки - дочь, внучка и правнучка волею судеб обитают за границей. До ковида я встречался с ними каждый год, оставаясь гражданином России в первую очередь. И таких как я, не олигархов и депутатов, имеющих родных за кордоном, тысячи. Вы предлагаете разлучить их навсегда, заставить покупать визы в бесконечных очередях?