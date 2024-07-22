Родина одна, и гражданство должно быть единственным! У каждого человека только одна Родина. Только одно место на всем белом свете, которое ощущаешь своим.
России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
Это у кого разум просыпается? У народа. Да он был всегда. Когда последний раз меняли конституцию, которую писали американцы, предлагали запретить двойное гражданство и запретить крупным государственным чиновникам иметь недвижимость в других странах. Но депутаты вдруг вспомнили, что вся их недвижимость находится в Казахстане и Белорусии и убрали из проекта предложенного на референдум эти поправки. Так что ни кто не просыпается. Не питай себя пустыми надеждами. как сказали в одном кино: "Правительство живёт на другой планете." Ну и тебе статья из конституции "Статья 62 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации." Ну а поскольку изменить конституцию можно только на референдуме, то как показывает жизнь, он в России проходит раз в зо лет.
Ответить
8 час.
Сергей Чернев
А вы знаете, я сразу не понял о чём идёт речь:)) Старый, тупой, да ещё и с двойным гражданством. Рассмешу вас и немного удивлю: я родился на 38 параллели у Желтого моря, всю сознательную жизнь живу в России, но мои девчонки - дочь, внучка и правнучка волею судеб обитают за границей. До ковида я встречался с ними каждый год, оставаясь гражданином России в первую очередь. И таких как я, не олигархов и депутатов, имеющих родных за кордоном, тысячи. Вы предлагаете разлучить их навсегда, заставить покупать визы в бесконечных очередях?
Ответить
7 час.
Николай Артамонов
Не надо мешать всё в одну кучу!!!Во времена горбача и ельцина было настолько узаконенное незаконченное "высшее" образование:то магистратуры не было,то дальнейшего образования по первому полученному тоже не было.Да и знания студенты получали от преподавателей, которые сами для своего выживания ездили в польшу и продавали напильники или похожую технику!!!Была страна сраных уродов:горбача и алкаша ельцына!!!А это было не менее 10-15 лет!!!И где тогда могли молодые специалисты продолжить своё образование???Страна разваливалась!!!Умные,энергичные , стремящиеся к познаниям и непонимающие молодыё специалисты не могли понять,что творится в стране!!!А в других странах им предлагали гранты,дальнейшее образование за счёт приглашённых стран!!!!И что теперь эти, в то время уехавшие, образованные русские люди виноваты в том, что у них есть другое гражданство???Просто подумайте!!!И не надо искать виноватых на стороне,когда ДВА ИДИОТА предали страну и до сих пор их никто конкретно не осудил!!!Такую СТРАНУ Тогда Потеряли, а ищем блох,когда "виноватые давно известны"!!!И Не Наказаны!!!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии