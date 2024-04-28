Байден заявил, что конкурирует на выборах с шестилетним Трампом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своего выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме иронично высказался по поводу критики в свой адрес со стороны бывшего главы государства Дональда Трампа.
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