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Банки начали выдавать ипотеку под 100%

Банки начали искусственно замедлять выдачу кредитов из-за высокой ключевой ставки, в условиях которой стоимость привлечения средств сильно выросла, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

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