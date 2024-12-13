Банки начали выдавать ипотеку под 100%

Банки начали искусственно замедлять выдачу кредитов из-за высокой ключевой ставки, в условиях которой стоимость привлечения средств сильно выросла, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
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