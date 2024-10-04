SHOT: экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за сердца

Экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров был госпитализирован из-за сердечных проблем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 66-летний артист обратился в одну из московских клиник с жалобами на интенсивные боли в груди и одышку.
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