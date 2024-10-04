Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Кастрюлю пусть снимут, она им мешает думать!Le Figaro: Украин...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Нужно быть дармоедом как наши "народные" избранники... Воры, коррупционеры, дебилы, дауны, олигофрены безмозглые...Бессараб: чтобы п...
  • kraft54
    не давать компактно проживать где либо,недвижимость продавать только после 5 лет жизни в России без малейших замечани...Военкор Коц предл...

SHOT: экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за сердца

SHOT: экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу из-за сердца

Экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров был госпитализирован из-за сердечных проблем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 66-летний артист обратился в одну из московских клиник с жалобами на интенсивные боли в груди и одышку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх