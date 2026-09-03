Ижевск. Удмуртия. Акция «Свеча памяти» пройдёт в Ижевске вечером 3 сентября. Как напомнила в соцсетях депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова, в этот день для страны — памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом и 81 годовщина окончания Второй мировой войны.
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