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Воробьев о стратегическом переломе в серии с «Авангардом»: «Я бы этого хотел. Видеотренерам пиханули немножко, поздравили»

Илья Воробьев рассказал о победе над «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина. Счет в серии стал равным – 2-2.

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