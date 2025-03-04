Автоэксперт Байбароша: для бездорожья стоит выбрать авто с повышенным клиренсом

При выборе нового автомобиля следует определиться с бюджетом и целями использования машины. Об этом "Известия" рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии