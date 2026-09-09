ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Траур. Новороссийск скорбит по погибшим

Траур. Новороссийск скорбит по погибшим

- Страшная трагедия отозвалась в сердце каждого жителя. В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и Муниципального образования, - сообщил глава в своем канале в Макас.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя