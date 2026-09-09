Траур. Новороссийск скорбит по погибшим

- Страшная трагедия отозвалась в сердце каждого жителя. В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и Муниципального образования, - сообщил глава в своем канале в Макас.
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