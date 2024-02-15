В Иванове 17 февраля пройдет первый фестиваль фермерских продуктов 2024 года

Ивановцы и гости города смогут закупиться ко Дню защитника Отечества.Новый директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов проанонсировал первый в 2024 году фестиваль фермерских продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии