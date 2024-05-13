ТАСС: начальник Главного управления кадров МО РФ Кузнецов задержан

Его подозревают в совершении уголовного преступления. Управление кадров Минобороны Кузнецов возглавил в мае 2023 годаНачальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан.
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