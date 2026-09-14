Врач Хайкина: употреблять в пищу желуди прямо с дерева нельзя

Употреблять в пищу желуди прямо с дерева не стоит: сырые желуди содержат большое количество дубильных веществ, которые придают им горечь и могут раздражать желудочно-кишечный тракт.
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