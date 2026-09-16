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Фисенко о падении Моуринью во время вбрасывания в КХЛ: «Он ключицу сломал. Ковер не зафиксили, он поехал. И ноги уехали с ковром»

Бывший нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко вспомнил, как Жозе Моуринью  упал во время символического вбрасывания перед матчем « Авангард » – СКА в Фонбет Чемпионатн КХЛ.

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