Фисенко о падении Моуринью во время вбрасывания в КХЛ: «Он ключицу сломал. Ковер не зафиксили, он поехал. И ноги уехали с ковром»

Бывший нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко вспомнил, как Жозе Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем « Авангард » – СКА в Фонбет Чемпионатн КХЛ.
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