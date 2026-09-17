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Мировое обозрение

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Наследник Hermès потерял долю в семейной компании в $10 млрд

Наследник Hermès потерял долю в семейной компании в $10 млрд

Наследник империи Hermès Николя Пюэш пытается выяснить, куда исчезла его доля в семейной компании, которая сегодня оценивалась бы примерно в $10 млрд.

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