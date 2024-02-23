Сотрудники столичного управления МЧС России приняли участие в круглом столе «Безопасная школа»

Представители московского Главка МЧС России выступили на круглом столе, посвященном вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций, который прошел в рамках клуба «Безопасная школа» в Московском городском педагогическом университете.
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