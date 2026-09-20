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Бойцы группировки "Север" разработали моноколесо "Анютка" для эвакуации раненых

Бойцы группировки "Север" разработали моноколесо "Анютка" для эвакуации раненых

РИА Новости/Станислав Красильников Российские военные из группировки "Север" облегчили работу полевых санитаров: они разработали специальное моноколесо для транспортировки раненых с поля боя.

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