«Мы еще увидим Наталью с золотой медалью!» Матвеева — о втором месте Непряевой в скиатлоне

Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала серебряную медаль российской лыжницы Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине.
Популярные статьи
- «Скорее это прощание, чем возвращение». Дель Потро может завершить карьеру после турниров в Южной Америке. Он заплакал на пресс-конференции
- Резервист «Феррари» Шварцман показал золотой шлем на сезон-2022: « или ?»
- Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»
Свежие комментарии