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Губерниев о санкциях: «У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей не поздоровится»

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список этой страны. «Санкции накладываются быстро, а снимаются медленно.

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