Театр абсурда
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Театр абсурда

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Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.

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