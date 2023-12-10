RT: аналитики рассказали об опасности раздачи домашнего интернета гостям

Аналитики провайдера цифровых услуг рассказали RT об опасности раздавать домашний интернет гостям. Эксперты отметили, что при подключении к основной домашней сети есть риск передачи вируса или вредоносного ПО, проникшего на устройство гостя, например, после работы на незащищенных сайтах.