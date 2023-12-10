RT: аналитики рассказали об опасности раздачи домашнего интернета гостям

Аналитики провайдера цифровых услуг рассказали RT об опасности раздавать домашний интернет гостям. Эксперты отметили, что при подключении к основной домашней сети есть риск передачи вируса или вредоносного ПО, проникшего на устройство гостя, например, после работы на незащищенных сайтах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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