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В Самарской области в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов

В Самарской области в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов

Сызранские полицейские получили оперативную информацию о том, что, что 37-летний местный житель причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

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