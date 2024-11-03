ИИ еще умнее

На этой неделе в шестой раз вручили научную премию Yandex ML Prize. Награды получили 14 ученых, чьи работы оказались самыми перспективными и значимыми в области машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта.
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