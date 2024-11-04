"ВСЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО": МАРИЯ МАШКОВА ВЗМОЛИЛАСЬ О ПОЩАДЕ

Недавно дочь Владимира Машкова дала интервью, в котором рассказала о тяготах жизни за океаном. Мария всерьёз запереживала, что совсем скоро ей придётся мыть посуду, поскольку с реализацией таланта в штатах дела обстоят, мягко говоря, не очень.