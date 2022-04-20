Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Салернитану»

«Удинезе» примет «Салернитану» в перенесенном матче 19-го тура Серии А. Чемпионат Италии 19-й тур Удинезе – Салернитана Дата проведения 20 апреля, 19.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии