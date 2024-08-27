в Сочи состоялся дебют Алены Белой

“Новая волна” вернулась в Сочи 22 августа и этот юбилейный, 20-й сезон обещает стать самым ярким событием лета! В этот вечер по «красной дорожке» фестиваля прошлись Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Алсу и многие другие.
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