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FiNE NEWS

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в Сочи состоялся дебют Алены Белой

в Сочи состоялся дебют Алены Белой

“Новая волна” вернулась в Сочи 22 августа и этот юбилейный, 20-й сезон обещает стать самым ярким событием лета!  В этот вечер по «красной дорожке» фестиваля прошлись Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Алсу и многие другие.

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Федор Родников
Достали твари.
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