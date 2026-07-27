Семинар по респираторной поддержке паллиативных пациентов прошел в Луховицах

23 июля в библиотеке имени поэта И. И. Морозова в Луховицах прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам респираторной поддержки пациентов с хронической дыхательной недостаточностью в паллиативном статусе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии