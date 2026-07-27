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Семинар по респираторной поддержке паллиативных пациентов прошел в Луховицах

Семинар по респираторной поддержке паллиативных пациентов прошел в Луховицах

23 июля в библиотеке имени поэта И. И. Морозова в Луховицах прошел научно-практический семинар, посвященный вопросам респираторной поддержки пациентов с хронической дыхательной недостаточностью в паллиативном статусе.

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