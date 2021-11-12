Что же случилось в Каспийске, что брату Хабиба Нурмагомедова вменяют тяжкую статью «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»? А это вплоть до «пожизненного».
За что хотят посадить пожизненно брата Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
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Silver Kont
Если полисмен не сдаст назад и не поведётся на деньги от родственников, то придётся гражданину особой республики энное время провести в местах не столь отдалённых, а то вседозволенность стала для них само собой разумеющейся...
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8 час.
Галина Светлая
Александр Широков
Посадить по-полной!!! Зажрались скоты...
Вы правы.
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6 час.
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