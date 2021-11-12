Спички - не игрушка

85 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Заигрались братцы.За что хотят поса...
  • Галина Светлая
    Вы правы.За что хотят поса...
  • Silver Kont
    Если полисмен не сдаст назад и не поведётся на деньги от родственников, то придётся гражданину особой республики энно...За что хотят поса...

За что хотят посадить пожизненно брата Хабиба Нурмагомедова

За что хотят посадить пожизненно брата Хабиба Нурмагомедова

Что же случилось в Каспийске, что брату Хабиба Нурмагомедова вменяют тяжкую статью «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»? А это вплоть до «пожизненного».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Если полисмен не сдаст назад и не поведётся на деньги от родственников, то придётся гражданину особой республики энное время провести в местах не столь отдалённых, а то вседозволенность стала для них само собой разумеющейся...
Ответить
8 час.
Галина Светлая
Александр Широков
Посадить по-полной!!! Зажрались скоты...
Вы правы.
Ответить
6 час.
Галина Светлая
Заигрались братцы.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх