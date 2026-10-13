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Царьград

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Правительство утвердило 13 градостроительных проектов на 2027 год

Правительство утвердило 13 градостроительных проектов на 2027 год

В перечень вошли 13 позиций, включая схемы комплексной территориальной организации всех областей и ряда районов, генеральные планы Гродно, Жодино и Бобруйска, а также республиканской зоны отдыха «Вилейка».

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