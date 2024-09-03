Пленный: ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

Попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона, рассказал, что украинская армия забыла в селе Коренево целое подразделение, вторгшееся в Курскую область.
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