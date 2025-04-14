В самолетах Boeing 787 начали отваливаться унитазы и раковины

Проблема вызвана коррозией, поражающей их крепления.FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) обнаружило дефект в некоторых моделях самолетов Boeing 787 Dreamliner, связанный с отсоединением туалетных модулей.
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