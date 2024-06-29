«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!
Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает.
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Какой председатель такая и Дума,Бастрыкин прав и народ с ним,а не с Думой.Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает. Это факт. Легко проверить, кстати. Многие назовут депутатов ГД от своего города/региона? То то же.Депутат Матвеев вносил 5 проектов в Думу по мигрантам,не один не приняли.а сидит перебежчик из партии в партию Володин и еще что-то тяв.....т!
Глядя на фото спящих депутатов испытываешь только чувство презрения и отвращения. И эти « люди» что- то вякают против А.Бастрыкина, который 24/7 борется за справедливость для русского народа. А « эти проспали в 2023г 9 миллионов мигрантов, сколько еще проспят в текущем году»?! И кто- то нам рассказывает, что из избрал народ?! Вот этих сонных мух?!
Слабо написать Председателю Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Медведеву Д.А.
Е-meil prim.pp@edinros.ru
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