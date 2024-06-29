«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!

ЕА

Евгений Алексеенко

Какой председатель такая и Дума,Бастрыкин прав и народ с ним,а не с Думой.Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает. Это факт. Легко проверить, кстати. Многие назовут депутатов ГД от своего города/региона? То то же.Депутат Матвеев вносил 5 проектов в Думу по мигрантам,не один не приняли.а сидит перебежчик из партии в партию Володин и еще что-то тяв.....т!