Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Гайдуков
    Дикарей надо в клетке содержать, в стране полный беспредел этих тварей, когда же наше правительство будет думать о св...ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Александр Корякин
    Опять одни вопросы. А где внятные ответы? и будут ли они?Толпа молодых люд...
  • ondo mba teodoro
    aНадавить, как на ...

«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!

«В 2023 году в РФ въехало более 9 миллионов мигрантов из стран СНГ» (ц)— Остановитесь! Закрывайте границы уже! Ужесточайте миграционные законы. Прекратите выдавать паспорта РФ за тарелку плова!

Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Какой председатель такая и Дума,Бастрыкин  прав и народ с ним,а не с Думой.Вся сеть пестрит «Ах, Бастрыкин оскорбил НАРОД». Никакой народ Бастрыкин не оскорблял. Как минимум по той причине, что народ с депутатами Госдумы себя не ассоциирует и своими представителями их не считает. Это факт. Легко проверить, кстати. Многие назовут депутатов ГД от своего города/региона? То то же.Депутат Матвеев вносил 5 проектов в Думу по мигрантам,не один не приняли.а сидит перебежчик из партии в партию Володин и еще что-то  тяв.....т!
Ответить
5 час.
ninikooo Митусова
Глядя на фото спящих депутатов испытываешь только чувство презрения и отвращения. И эти « люди» что- то вякают против А.Бастрыкина, который 24/7 борется за справедливость для русского народа. А « эти проспали в 2023г 9 миллионов мигрантов, сколько еще проспят  в текущем году»?! И кто- то нам рассказывает, что из избрал народ?! Вот этих сонных мух?!
Ответить
5 час.
VG
Vasily Golov
Слабо написать Председателю Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведеву Д.А. Е-meil prim.pp@edinros.ru
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх