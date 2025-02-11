Почему максимальная температура во Вселенной может достигать миллиардов градусов, а минимальная только -273?

Температура во Вселенной поражает своими крайностями. С одной стороны, существует абсолютный ноль — -273,15 °C (0 Кельвин), минимальный теоретический предел, при котором тепловое движение частиц полностью прекращается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии