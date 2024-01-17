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В Астраханской области более четверти населения составляют пенсионеры по возрасту

В Астраханской области более четверти населения составляют пенсионеры по возрасту

И это не самый высокий показатель по стране. На недавнем пресс-ланче управляющий астраханским отделением СФР Сергей Кодюшев сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года в Астраханской области более четверти (26,3%) населения составляют пенсионеры по возрасту - 249,7 тыс.

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