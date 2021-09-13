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Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир. Кроме — населения СССР.

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Александр Виноградов
Вина коммуняк в том что они всё подряд секретили.О героях мы узнаём спустя десятилетия.Поэтому мы теряем патриотизм и любовь к Родине. Отсюда появление гнилой либдрысни и слепое поклонение пиндосовцам.Молодое поколение мы стремительно теряем.
Сергей Николаевич
Вина "комуняк" в том что позволили родится таким ублюдкам как ты.
Владимир Хроменков
Идёт полная деградация молодёжи. Насаждается культ наживы, хамства и жестокости. Если проанализировать наши программы фильмов ТВ, то, кроме мести и жестокости ничего не показывают. Смерть, секс, мат. Вот чему "учат" молодёжь для тог чтобы уничтожить всё то , что сделало СССР сильной Державой. А по поводу секретности- не надо людей пугать "страшилками" , Ничему хорошему они народ не научат. Вот сейчас и СМИ учат население России преступлениям. "Надо бы Закон употребить" давно сказано, но верно
Владимир Сироткин
В конечном итоге всё тайное становится явным, так и в этом случае. Если действительно смогли отомстить, честь им и хвала. А "комуняки" тут не при чем, это политика изначально от Российской Империи
галина
Зато теперь нам плюют в лицо, а мы утираемся.
Евгений
Не надо быть такой однобокой. О деятельности специальных служб становится известно значительно позже.
Борис Осипов
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