Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

Сергей ЕПолитикаМесть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир. Кроме — населения СССР.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАВАлександр ВиноградовВина коммуняк в том что они всё подряд секретили.О героях мы узнаём спустя десятилетия.Поэтому мы теряем патриотизм и любовь к Родине. Отсюда появление гнилой либдрысни и слепое поклонение пиндосовцам.Молодое поколение мы стремительно теряем.Сергей НиколаевичВина "комуняк" в том что позволили родится таким ублюдкам как ты.Владимир ХроменковИдёт полная деградация молодёжи. Насаждается культ наживы, хамства и жестокости. Если проанализировать наши программы фильмов ТВ, то, кроме мести и жестокости ничего не показывают. Смерть, секс, мат. Вот чему "учат" молодёжь для тог чтобы уничтожить всё то , что сделало СССР сильной Державой. А по поводу секретности- не надо людей пугать "страшилками" , Ничему хорошему они народ не научат. Вот сейчас и СМИ учат население России преступлениям. "Надо бы Закон употребить" давно сказано, но верноВСВладимир СироткинВ конечном итоге всё тайное становится явным, так и в этом случае. Если действительно смогли отомстить, честь им и хвала. А "комуняки" тут не при чем, это политика изначально от Российской ИмперииГгалинаЗато теперь нам плюют в лицо, а мы утираемся.ЕвгенийНе надо быть такой однобокой. О деятельности специальных служб становится известно значительно позже.БОБорис Осипов++++++++++++++Комментировать
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