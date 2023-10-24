Продюсер об отношениях Шатунова и Долиной: «Была его противницей»

Несколько дней назад в столице прошел концерт, посвященный ушедшему солисту «Ласкового мая». На трибьюте собрались поклонники творчества покойного певца, его семья и звезды российской эстрады, которые на свой манер исполнили самые знаковые хиты ушедшего артиста.
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